Никита Мазепин высказался о бое 58-летнего Майка Тайсона и 27-летнего Джейка Пола

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин поделился мнением о недавнем поединке между легендарным боксёром Майком Тайсоном и видеоблогером, занимающимся боксом, Джейком Полом. Бой проходил в ночь на 16 ноября мск и завершился победой Пола единогласным решением судей. Примечательно, что Тайсону сейчас 58 лет, в то время как Полу – 27.

«Нашумевшим событием последних дней в медиа стал бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Решил поделиться своими мыслями. Майк Тайсон провёл свой последний профессиональный бой в 2005 году, его пик пришёлся на ещё более ранний период, но, несмотря на это, очень хорошо прорисовываются в памяти хайлайты его боёв, которые я увидел уже гораздо позже. Имя Майка Тайсона прочно закрепилось в истории бокса, а для людей моего возраста и старше это в принципе самое громкое имя в индустрии единоборств. При этом его соперником становится Джейк Пол — инфлюенсер, который начал заниматься боксом несколько лет назад. Но этот инфлюенсер несёт за собой миллионную аудиторию подростков, которые готовы потреблять любой контент, который так или иначе связан с их кумиром», — написал Мазепин на своей странице в социальных сетях.

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Рекорды Майка Тайсона: