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Ваулз объяснил, почему «Уильямс» отказался приглашать в команду Ньюи

Ваулз объяснил, почему «Уильямс» отказался приглашать в команду Ньюи
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, почему команда отказалась от попытки заключить контракт с именитым конструктором Эдрианом Ньюи. В настоящий момент специалист является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ньюи уже заключил соглашение с «Астон Мартин».

«Я не хочу строить инфраструктуру, которая будет зависеть от одного человека. «Уильямс» — это не про меня, гонщика или инженера. Его переход буквально потряс бы нашу команду, и это дало бы обратный эффект. В конце концов, он был бы разочарован», — приводит слова Ваулза Fastest Pitstop.

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