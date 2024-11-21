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Макс Ферстаппен объяснил, как справился с конфликтом своего отца с Хорнером

Макс Ферстаппен объяснил, как справился с конфликтом своего отца с Хорнером
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Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, как справлялся с конфликтом между своим отцом Йосом и руководителем команды Кристианом Хорнером.

«Всегда было очень важно, чтобы у меня были хорошие отношения с Кристианом и моим отцом. Мой отец, конечно, думает обо мне и желает мне только лучшего. У него, конечно, были свои вопросы, но в то же время я был постоянно занят работой над производительностью машины и пытался улучшить её. Но в конце концов он увидел, что сейчас всё нормально, все справляются и сосредоточены на спортивной стороне работы.

Я всегда говорил: когда между людьми есть нерешённые проблемы, то следует общаться и обсуждать их друг с другом, а не выносить это в СМИ. Я сказал это и отцу, и Кристиану, поэтому передо мной не стоял вопрос о выборе чьей-то стороны. Просто донёс до них здравый смысл», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

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