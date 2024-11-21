Норрис отреагировал на позицию Ферстаппена по общей презентации команд Ф-1 и назвал свою

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об общей презентации новых машин Формулы-1. Впервые в истории чемпионата все 10 команд, их руководители и гонщики соберутся в одном месте с болельщиками на вечере, посвящённом открытию нового сезона. Презентация перед сезоном 2025 года должна пройти в Лондоне на стадионе «О2-Арена». Мероприятие состоится 18 февраля 2025-го. Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен говорил, что надеется заболеть в ту неделю.

«Если мне скажут приехать, я, наверное, приеду. Хотя, возможно, я уточню, куда Макс собирается отправиться в отпуск, и присоединюсь к нему. Это отличное мероприятие, и я рад за всех. Думаю, билеты были распроданы очень быстро. Большое событие для Формулы-1. Не знаю, как всё будет. Не имею представления, как проходят такие мероприятия, но я бы предпочёл сидеть дома, отдыхать и готовиться к сезону. Такова моя позиция. Мне не нравятся подобные мероприятия. Я не публичный человек. Мне нравится расслабляться и заниматься своими делами. Но это наша работа, так что, в конце концов, нам не на что жаловаться», — приводит слова Норриса GPblog.

Макс Ферстаппен оспорил заявление Ландо Норриса: