«Это шутка». Лоусон — о критике исполнения британского гимна в честь побед «Макларена»

Пилот итальянского гоночного коллектива «РБ» Лиам Лоусон прояснил свои комментарии относительно исполнения национального гимна Новой Зеландии в честь побед команды «Макларен». Ранее он подверг сомнению решение исполнять британский национальный гимн во время празднования побед «Макларена» в гонках Формулы-1, а не новозеландский.

«Как сказал Ландо [Норрис], многие слова вырывают из контекста. И это иронично, я смеялся, когда говорил об этом в подкасте. И это была скорее шутка. Но, очевидно, её восприняли очень буквально. Так что, да, мне действительно нечего добавить по этому поводу. Очень горжусь своей родиной и историей.

Брюс Макларен — тот, кто является абсолютной иконой в автоспорте в Новой Зеландии. То есть это был человек, на которого я равнялся и у которого многому научился, скажем так, когда был моложе. Горжусь своим происхождением, но мне нечего добавить к вопросу национального гимна», — приводит слова Лоусона портал Crash.net.