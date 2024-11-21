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«Астон Мартин» объяснил решение снять Дэна Фэллоуза с поста технического директора

«Астон Мартин» объяснил решение снять Дэна Фэллоуза с поста технического директора
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Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о решении команды снять Дэна Фэллоуза с должности технического директора «Астон Мартин». Ранее при этом сообщалось, что Дэн останется в структуре гоночного коллектива.

«Выступление команды в этом году было не на том уровне, которого мы все хотели. Так что мы не в полной мере справились с поставленной задачей, в результате, по сути, мы приняли такое решение. Я был рядом с Дэном последние два или три года, с тех пор как он здесь, тесно сотрудничая с ним. Он оказал действительно большое влияние на разработку болида 22-го и 23-го годов. Честно говоря, он многое привнёс в команду. С этой стороны работать с ним было одно удовольствие. Но в конечном счёте в течение нынешнего года мы так и не достигли того уровня, которого ожидали и хотели достичь. Команда приняла решение внести некоторые изменения», — приводит слова Маккалоу Crash.net.

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