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Пьер Гасли стал автором уникального статистического достижения в текущем сезоне Ф-1

Пьер Гасли стал автором уникального статистического достижения в текущем сезоне Ф-1
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли стал обладателем уникального статистического достижения в текущем сезоне Формулы-1.

Французский пилот стал единственным гонщиком в текущем сезоне, чей болид ни разу не был повреждён за 21 этап чемпионата.

«Так мне будет проще застраховать свою машину (улыбается). Но нет. Я имею в виду, что это отличная статистика в конце концов. Кроме того, это очень важно для команды, поскольку эти деньги входят в бюджетный лимит. Поэтому это играет роль в развитии команды в течение года.

Очевидно, мы постараемся сохранить этот уровень до конца сезона, но в каждой гонке нужно стараться бороться на пределе возможностей. Большую часть года я находился в середине пелотона, поэтому не знаю, как мне удалось сохранить такую чистоту. Нужно смотреть, является ли это ошибкой пилота или просто гоночным инцидентом», — приводит слова Гасли портал Racingnews365.

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