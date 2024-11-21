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Никита Мазепин ответил, нужны ли такие бои, как поединок Тайсона и Пола

Никита Мазепин ответил, нужны ли такие бои, как поединок Тайсона и Пола
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Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях прояснил отношение к недавнему поединку между прославленным боксёром Майком Тайсоном, которому сейчас 58 лет, и 27-летним блогером Джейком Полом. Напомним, Пол победил единогласным решением судей.

«Результат комментировать не буду, он для меня был очевиден, но хочу выразить респект обоим — считаю, что такие шоу-бои необходимы индустрии бокса для его популяризации, да и индустрии боёв в целом, так как она на данный момент, по моему мнению, находится в состоянии стагнации», — написал Мазепин.

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