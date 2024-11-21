Колапинто: наши болиды готовы. Со стороны всё выглядит хуже, чем есть на самом деле

21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто поделился мыслями насчёт своего выступления на Гран-при Бразилии, а также рассказал, что следует делать для улучшения позиции коллектива в Кубке конструкторов.

«Уикенд в Бразилии был сложным. Думаю, из последних шести гонок я неплохо провёл пять. Передо мной стояло много вызовов, будто каждую неделю появлялось что-то новое. Бразилия же стала исключением. Там я плохо управлял гонкой.

На мокрой трассе ситуация иногда резко меняется. Шины не были полностью прогреты. Был сильный аквапланинг, ситуация становилась всё сложнее. К сожалению для команды, мы выбыли из гонки, а болид был серьёзно повреждён. Но в мастерской усердно поработали, и сюда, в Вегас, мы привезли болиды с последними спецификациями. Ребята проделали фантастическую работу на заводе. Горжусь ими. Они, безусловно, герои недели.

После последних аварий у наших с Алексом машин было много повреждений. Но, думаю, они полностью готовы, и команда отлично работает над подготовкой запчастей для них. Возможно, со стороны всё выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Мы потеряли восьмое место в Кубке конструкторов, поэтому теперь нам нужно быть агрессивными и пытаться набирать очки гонка за гонкой. У нас ещё есть шанс, поэтому наша цель — выкладываться на максимум.

Крайне важно, чтобы наши болиды провели оставшиеся гонки чисто. Важно всегда правильно завершать год, завершать его с очками. Ты так же хорош, как твоя последняя гонка. А наша последняя гонка была не великолепной. Поэтому нам нужно от этого оправиться. Уверен, что мы сможем это сделать. У нас хорошая машина для этой трассы», — приводит слова Колапинто портал Formu1a.uno.