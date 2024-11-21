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Валттери Боттас сделал категоричное заявление о своём карьерном шаге в 2025 году

Валттери Боттас сделал категоричное заявление о своём карьерном шаге в 2025 году
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Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас исключил вероятность участия в другой гоночной серии в 2025 году. Валттери покинет «Кик-Заубер» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Ранее сообщалось, что он перейдёт в «Мерседес» в качестве резервного пилота или советника руководителя немецкой команды Тото Вольфа.

«В данный момент, как мне это видится, переход в другую категорию стал бы поспешным решением. Уже почти декабрь. Думаю, это было бы более реалистично, если бы в 2025 году я не нашёл место в Формуле-1 на 2026-й. Такие вопросы нужно планировать заранее. Сейчас в моей голове как раз начинает складываться картина того, что было бы идеальной ситуацией», — приводит слова Боттаса Crash.net.

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