Леклер высказался о шансах «Феррари» победить в Кубке конструкторов в этом сезоне Ф-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, признавшись, что целью команды является победа в Кубке конструкторов. В настоящий момент «Скудерия» занимает второе место, имея в активе 557 очков. Лидером является «Макларен», у которого 593 балла.

«Мы хотим победить в Кубке конструкторов. Наша цель — победить «Макларен», и мы действительно считаем, что у нас есть шанс на это в этом году. Мы были особенно сильны в последних трёх гонках. Но надеяться на эти результаты было бы неправильно. Сейчас мы сосредоточены только на предстоящей гонке и постараемся добиться максимального результата», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: