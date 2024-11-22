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Леклер высказался о шансах «Феррари» победить в Кубке конструкторов в этом сезоне Ф-1

Леклер высказался о шансах «Феррари» победить в Кубке конструкторов в этом сезоне Ф-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, признавшись, что целью команды является победа в Кубке конструкторов. В настоящий момент «Скудерия» занимает второе место, имея в активе 557 очков. Лидером является «Макларен», у которого 593 балла.

«Мы хотим победить в Кубке конструкторов. Наша цель — победить «Макларен», и мы действительно считаем, что у нас есть шанс на это в этом году. Мы были особенно сильны в последних трёх гонках. Но надеяться на эти результаты было бы неправильно. Сейчас мы сосредоточены только на предстоящей гонке и постараемся добиться максимального результата», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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