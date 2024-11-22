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Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция
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23 ноября пройдёт третья тренировка 22-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Её начало запланировано на 5:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

В настоящий момент лидером чемпионата является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На его счету 393 очка. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (331). Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (307).

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