Боттас получит штраф на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас потеряет позиции на старте Гран-при Лас-Вегаса. Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что на автомобиле финна будет установлен четвёртый накопитель энергии, что превышает разрешённое количество на сезон.

Кроме того, на машинах «РБ» будут установлены новые выхлопные системы, а Лиам Лоусон получит новую коробку передач. Помимо «РБ», решение сменить выхлопные системы приняли в «Ред Булл» для Серхио Переса и в «Уильямс» для Алекса Албона. Лоусон, Цунода, Перес и Албон обойдутся без штрафов — новые элементы вписываются в разрешённую квоту на сезон.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса проводится во второй раз в истории. До конца сезона-2024 Формулы-1 остаётся всего три этапа — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.