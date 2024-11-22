Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Расселл — второй

На городском автодроме в Парадайзе завершилась первая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал его напарник, Джордж Расселл. Третий результат остался за пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.
Гран-при Лас-Вегаса. Первая свободная практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:35.001
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.396
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.953
4. Шарль Леклер («Феррари») +1.006
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.037
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1.217
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.261
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.450
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.477
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1.535
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.810
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.816
13. Александер Албон («Уильямс») +1.947
14. Эстебан Окон («Альпин») +2.151
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.199
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.764
17. Франко Колапинто («Уильямс») +3.024
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.349
19. Юки Цунода («РБ») +3.573
20. Лиам Лоусон («РБ») +3.729.