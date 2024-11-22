Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Расселл — второй

На городском автодроме в Парадайзе завершилась первая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал его напарник, Джордж Расселл. Третий результат остался за пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Гран-при Лас-Вегаса. Первая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:35.001

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.396

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.953

4. Шарль Леклер («Феррари») +1.006

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.037

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1.217

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.261

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.450

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.477

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1.535

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.810

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.816

13. Александер Албон («Уильямс») +1.947

14. Эстебан Окон («Альпин») +2.151

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.199

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.764

17. Франко Колапинто («Уильямс») +3.024

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.349

19. Юки Цунода («РБ») +3.573

20. Лиам Лоусон («РБ») +3.729.