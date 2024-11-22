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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Лас-Вегаса, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 17-й

Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Лас-Вегаса, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 17-й
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Завершилась вторая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал 17-й результат.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,825
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,011
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,190
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,280
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,488
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,826
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,861
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,973
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,993
10. Юки Цунода («РБ») +1,172
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,195
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,396
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,426
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,615
15. Лиам Лоусон («РБ») +1,846
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,940
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,009
18. Франко Колапинто («Уильямс») +2,043
19. Серхио Перес («Ред Булл») +2,230
20. Александер Албон («Уильямс») +5,804

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
22 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:33.825
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.011
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.190
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