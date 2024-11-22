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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Лас-Вегаса, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 17-й

Завершилась вторая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал 17-й результат.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,825

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,011

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,190

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,280

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,488

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,826

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,861

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,973

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,993

10. Юки Цунода («РБ») +1,172

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,195

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,396

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,426

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,615

15. Лиам Лоусон («РБ») +1,846

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,940

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,009

18. Франко Колапинто («Уильямс») +2,043

19. Серхио Перес («Ред Булл») +2,230

20. Александер Албон («Уильямс») +5,804