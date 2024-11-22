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Вассёр отреагировал на срочную директиву ФИА, под которую попала «Феррари»

Вассёр отреагировал на срочную директиву ФИА, под которую попала «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу недавней директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно так называемых досок скольжения под днищем. Согласно требованию организации, команды начиная с Гран-при Лас-Вегаса должны немедленно их убрать.

«Да, нам пришлось внести изменения, но перед этим мы получали подтверждение от ФИА, что планка была законной. Полагаю, с нашей стороны было правильным не заниматься спорами, но сосредоточиться на борьбе в чемпионате, а не на такого рода дискуссиях. Однако подобный подход был странным», — приводит слова Вассёра RaceFans.

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