Вассёр отреагировал на срочную директиву ФИА, под которую попала «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу недавней директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно так называемых досок скольжения под днищем. Согласно требованию организации, команды начиная с Гран-при Лас-Вегаса должны немедленно их убрать.

«Да, нам пришлось внести изменения, но перед этим мы получали подтверждение от ФИА, что планка была законной. Полагаю, с нашей стороны было правильным не заниматься спорами, но сосредоточиться на борьбе в чемпионате, а не на такого рода дискуссиях. Однако подобный подход был странным», — приводит слова Вассёра RaceFans.

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