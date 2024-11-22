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Формула-1 дала согласие на приход в чемпионат 11-й команды — Racingnews365

Формула-1 дала согласие на приход в чемпионат 11-й команды — Racingnews365
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Формула-1 дала согласие на принятие в чемпионат 11-й команды начиная с сезона 2026 года. Об этом информируют сразу два издания — Racingnews365 и Formula.hu, ссылаясь на свои источники. По их сведениям, официальное заявление со стороны «Королевских гонок» должно последовать в ближайшее время — до Гран-при Катара, который будет проходить с 29 ноября по 1 декабря.

Ранее заявку на присоединение к чемпионату подавала команда «Андретти». Пока, однако, неизвестно, как она будет называться в Формуле-1, потому что более значимую роль в проекте начнёт играть General Motors.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение «Андретти» к Формуле-1, при этом само руководство «Королевских гонок» отклонило заявку коллектива из США.

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