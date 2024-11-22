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«Ред Булл» допустил серьёзную ошибку при подготовке к ГП Лас-Вегаса — источник

«Ред Булл» допустил серьёзную ошибку при подготовке к ГП Лас-Вегаса — источник
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Команда «Ред Булл» прибыла на Гран-при Лас-Вегаса с неподходящей конфигурацией заднего крыла, из-за чего их пилоты на прямых теряют по 0,6 секунды. Теперь у команды есть сутки на то, чтобы выбрать правильное крыло и транспортировать его из Англии в Лас-Вегас. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

На первой практике в Лас-Вегасе пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал пятый результат, в то время как Серхио Перес оказался 10-м.

Во время второй практики Ферстаппен продемонстрировал 17-й результат, а его напарник по команде Серхио Перес оказался 19-м.

Лучший результат в обоих заездах показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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