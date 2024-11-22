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Вольф отреагировал на желание Хэмилтона досрочно завершить сезон

Вольф отреагировал на желание Хэмилтона досрочно завершить сезон
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние слова пилота команды Льюиса Хэмилтона о желании досрочно завершить сезон. Семикратный чемпион Формулы-1 об этом говорил после Гран-при Бразилии, где он показал 10-й результат. Вольф признался, что понимал: легко не будет, но добавил, что обеим сторонам удалось сохранить профессиональный подход к работе.

«Мы вместе хорошо справляемся и продолжаем работать, ведь впереди ещё три гонки. Льюис, как все мы знаем, на протяжении многих лет скрывает эмоции. Думаю, весь уикенд стал для него очень плохим опытом. Машина была плохой, и мы не дали ему достаточно хороший инструмент, который у него должен быть», — приводит слова Вольфа GPblog.

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