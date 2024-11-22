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«Так себе». Ландо Норрис поделился впечатлениями после второй практики на ГП Лас-Вегаса

«Так себе». Ландо Норрис поделился впечатлениями после второй практики на ГП Лас-Вегаса
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на второй свободной практике Гран-при Лас-Вегаса, где он показал второй результат.

«Это было так себе. Я думаю, что с низким уровнем топлива у нас всё в порядке. Но высокий уровень топлива меня шокировал, так что есть много вещей, на которые нужно обратить внимание перед гонкой», — приводит слова Норриса skysports.

Напомним, лучшее время на второй практике Гран-при Лас-Вегаса показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — 1.33,825. Всего на 0,011 (одиннадцать десятитысячных секунды) от него по времени отстал Норрис. Третьим стал Джордж Расселл из команды «Мерседес» с показателем +0,190 сек.

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