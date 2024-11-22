Перес назвал проблему «Ред Булл» после пятничных тренировок Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в пятничных тренировках Гран-при Лас-Вегаса. В первой свободной практике мексиканец был 10-м, а во второй показал 19-й результат.

«Думаю, нам ещё предстоит проделать определённую работу в части пилотирования на быстром круге. Трасса выглядела немного более многообещающей, но мы должны оставаться сосредоточенными и по-настоящему использовать все возможности. На низкой скорости мы столкнулись с проблемами с балансом. Задняя часть сильно выступала. В существенной мере мы потеряли прижимную силу из-за заднего антикрыла, и это усложнило задачу. Особенно нам нужно прибавлять на одном круге. Надеюсь, мы сможем это сделать», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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