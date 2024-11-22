Макс Ферстаппен — о 17-м месте на тренировке: ощущение, что едем словно по льду

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от проведённых двух практик на Гран-при Лас-Вегаса, где имеет возможность досрочно оформить четвёртое чемпионство.

«Сегодня на трассе было очень скользко: нам было сложно заставить шины работать должным образом, особенно на одном круге, где мы довольно сильно отставали по скорости. На длинных отрезках мы начали выглядеть немного более конкурентоспособно, но нам всё ещё нужно доработать некоторые вещи.

Здесь очень холодно и условия совершенно уникальные. Однако в конце концов условия одинаковы для всех, поэтому нам нужно понять, что мы делаем не так. Для нас проблема определённо связана с шинами, поскольку у нас нет сцепления с дорогой, и ощущение, что едем, словно по льду. Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы исправить это, и, надеюсь, улучшимся к завтрашнему дню», — сказал Ферстаппен во время пресс-релиза после двух практик.

Напомним, Макс первую практику завершил с пятым показателем времени, а во второй показал лишь 17-й результат.