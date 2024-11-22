Хэмилтон прокомментировал победу в пятничных тренировках Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в пятничных тренировках Гран-при Лас-Вегаса. Британец победил в обеих практиках.

«Ощущения на трассе сегодня были действительно хорошими. Думаю, это был первый раз, когда мы оказались настолько стабильны. На протяжении всего времени машина была очень быстрой. Мне действительно нравится пилотировать на этой трассе.

Несмотря на то, что мы выиграли обе сессии, сложно точно определить, на какое место мы сейчас можем претендовать. Ведь у всех был разный запас топлива. Наш темп на длинном отрезке выглядел не так хорошо, как скорость на одном круге. Так что предстоит поработать всю ночь, чтобы попытаться улучшить это без ущерба для скорости в квалификации. Надеюсь, хорошо отдохну сегодня вечером и вернусь сильным завтра», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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