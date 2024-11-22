Хельмут Марко: нас бы не смутил победный дубль «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал тот факт, что их команда не привезла конфигурацию заднего крыла с низким сопротивлением, и отметил, что победный дубль команды «Мерседес» на Гран-при Лас-Вегаса их вполне устроит.

«У нас нет меньшего заднего крыла, как у наших конкурентов. Оно было бы полезнее, конечно. Сможем ли мы привезти его за ночь? Нет.

Нашу команду не смутило бы, если «Мерседес» одержит двойную победу в Лас-Вегасе, ведь это все очки, которые Ландо Норрис упустит в борьбе за чемпионство, да и «Серебряные стрелы» больше не представляют угрозы в кубке конструкторов», — приводит слова Марко Motorsport.