Владелец «Андретти» и агенты ФБР прибыли в паддок Гран-при Лас-Вегаса — AP News

Владелец «Андретти» Дэн Таурисс прибыл в паддок Гран-при Лас-Вегаса. Об этом информирует AP News. По сведениям источника, босс американской команды оценивал шансы гоночного коллектива на участие в «Королевских гонках».

Кроме того, добавляет издание, в паддоке присутствовали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Предположительно, их присутствие объясняется расследованием, которое проводит Министерство юстиции США относительно первоначального решения Формулы-1 отклонить заявку «Андретти» на приход в чемпионат.

Напомним, ранее сразу два издания, Racingnews365 и Formula.hu, сообщили, что Формула-1 дала согласие на принятие в чемпионат «Андретти» с сезона 2026 года.

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