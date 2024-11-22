Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр высказался о решении «Мерседеса» не отпускать Хэмилтона в «Феррари» ради тестов

Вассёр высказался о решении «Мерседеса» не отпускать Хэмилтона в «Феррари» ради тестов
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал позицию «Мерседеса» относительно решения не отпускать пилота Льюиса Хэмилтона в «Скудерию» ради участия в постсезонных тестах в Абу-Даби (ОАЭ). При этом гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который покинет итальянскую команду по окончании этого сезона и перейдёт в «Уильямс», выступит в тестах за рулём болида британского коллектива.

«Когда Хэмилтон сможет впервые сесть в болид «Феррари»? Вы должны попросить об этом Тото. История с Карлосом заключается в том, что я хочу поблагодарить его за сотрудничество. В мои планы не входит устраивать какие-то помехи или что-то в этом роде. Карлос проделал с нами очень хорошую работу в этом сезоне. Сохранял крайне профессиональный подход. И лучшим способом отблагодарить его было предоставить ему возможность сделать то, что он хотел. Но всё же таковы условия контракта между Хэмилтоном и «Мерседесом», — приводит слова Вассёра GPblog.

Материалы по теме
Вольф отреагировал на желание Хэмилтона досрочно завершить сезон

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android