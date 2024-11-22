Лидер общего зачёта WRC Нёвиль выпал из очковой зоны на Ралли Японии, Тянак лидирует

Сегодня, 22 ноября, состоялся второй день 13-го этапа сезона-2024 чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Японии. Лидером после девятого спецучастка стал эстонский гонщик Отт Тянак, представляющий Hyundai Shell Mobis WRT. Вторым был представитель Великобритании Эльфин Эванс из командыToyota GAZOO Racing WRT. Третий результат показал француз Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT).

Лидер чемпионата бельгиец Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT), столкнувшийся с проблемами с машиной и не сумевший их исправить, показал лишь 15-й результат.

Россиянин Николай Грязин, который выступает под флагом Болгарии, занял седьмую позицию в общем зачёте. В зачёте WRC2 он является лидером.

Отметим, что для чемпионства Нёвилю нужно набрать ещё по меньшей мере шесть очков. В настоящий момент в его активе 225 очков, а у находящегося на втором месте Таняка — 200.

WRC. Ралли Японии. Результаты по итогам второго дня (топ-10):

1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:22:13;

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +20.0;

3. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +1:53.9;

4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:54.7;

5. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:15.4;

6. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:31.4;

7. Николай Грязин (Toksport WRT) +3:34.6;

8. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +4:43.7;

9. Джош Макэрлин (Motorsport Ireland Rally Acade) +5:39.1;

10. Хироки Араи (Ford Fiesta R5) +5:41.5;

...15. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +7:08.5.