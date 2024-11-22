«Ламборгини», за которую выступает Квят, ушла из чемпионата мира по гонкам на выносливость

Компания «Ламборгини», в которой выступает известный российский гонщик Даниил Квят официально объявила, что её заводская команда покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC. Об этом сообщает Motorsport.

Итальянский производитель отсутствует в списке участников WEC 2025 года согласно опубликованному в пятницу сокращённому заявочному листу из 37 автомобилей на следующий сезон.

Ранее технический директор «Ламборгини» Рувен Мор сослался на новое правило WEC 2025 года, требующее, чтобы заводские команды в классе гиперкаров выставляли два автомобиля. Мор заявлял, что у «Ламборгини» нет ни технических, ни финансовых ресурсов, чтобы выставить три SC63 в двух сериях в 2025 году.