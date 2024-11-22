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BBC назвал подробности относительно прихода в Формулу-1 новой команды в 2026 году

BBC назвал подробности относительно прихода в Формулу-1 новой команды в 2026 году
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Британское издание BBC поделилось подробностями относительно решения Формулы-1 одобрить заявку на приход в чемпионат 11-й команды. По сведениям источника, новым участником «Королевских гонок» будет коллектив под брендом General Motors. К чемпионату он присоединится в 2026 году.

Отмечается, что проект будет принадлежать General Motors, а «Андретти» после его запуска не будет иметь отношения к команде. Также говорится, что обязательства американской корпорации по созданию собственного силового агрегата к 2028 году остаются в силе. Таким образом, первые два сезона команда будет пользоваться услугами одного из действующих поставщиков.

Что касается названия бренда, под которым General Motors присоединится к Формуле-1, то пока это неизвестно.

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