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Леклер — после двух практик Гран-при Лас-Вегаса: «Феррари» не так сильна, как мы ожидали

Леклер — после двух практик Гран-при Лас-Вегаса: «Феррари» не так сильна, как мы ожидали
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении в двух тренировках Гран-при Лас-Вегаса. В первой свободной практике монегаск показал четвёртый результат, а по итогам второй был пятым.

«Это был не самый удачный день для нас, но, похоже, и для всех остальных он тоже оказался сложным. Мы не так сильны, как ожидали в преддверии уикенда. Из-за холода было сложно разогреть шины до нужной температуры. Но мы знали, что будет непросто, поэтому будем работать над этим моментом. Посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

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