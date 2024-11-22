Вольф и Вассёр обозначили условия для поддержки командами прихода в Ф-1 нового участника

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на новость о приходе в 2026 году в Формулу-1 11-й команды. Ранее сообщалось, что проект будет принадлежать General Motors.

«Если новичок сможет что-то дать чемпионату, особенно если General Motors решит стать владельцем команды, то это будет совсем другая история. Если за счёт этого наш спорт будет становиться популярнее, а доходы начнут увеличиваться от спорта, то ни одна команда никогда не выступит против. Поэтому я возлагаю на это надежды», — приводит слова Вольфа BBC.

Также с комментарием выступил глава «Феррари» Фредерик Вассёр: «Дискуссия ведётся между ФИА, командой и Формулой-1. Мы не влияем на решение. Конечно, если это хорошо для спорта, для шоу, для бизнеса, если это повысит ценность в спортивном плане, то мы все будем согласны».

Самые именитые команды Формулы-1: