Вольф объяснил, почему «Мерседес» не отпустит Хэмилтона в «Феррари» ради тестов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команда приняла решение не отпускать гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари» ради участия в постсезонных тестах. Они состоятся в Абу-Даби (ОАЭ). Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании этого сезона. В следующем сезоне он будет выступать за «Феррари».

«Фред [Вассёр] и не спрашивал. А вообще у нас есть контрактные обязательства со спонсорами. Мы проведём с Льюисом прощальную церемонию. У нас запланировано много мероприятий. Мы поговорили с ним об этом, и он сказал: «Думаю, это не сработает». И я ответил: «Да, не думаю, что это сработает». Вот в чём дело. Так что я не думаю, что Фред особенно расстроен», — приводит слова Вольфа GPblog.

Материалы по теме Вассёр высказался о решении «Мерседеса» не отпускать Хэмилтона в «Феррари» ради тестов

Хэмилтон пришёл в красном на встречу с фанатами «Мерседеса»: