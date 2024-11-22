Норрис — о трассе в Лас-Вегасе: я могу вести обычный автомобиль быстрее, чем болид

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал состояние асфальта на трассе в Лас-Вегасе, где с 22 по 24 ноября проходит 22-й этап сезона-2024.

«Вероятно, условия на трассе за все дни никак не изменятся, так что ожидаю очень трудный уикенд для себя. Это просто очень сложно, очень низкое сцепление с дорогой, я чувствую, что могу вести дорожную машину быстрее, чем мы едем в данный момент», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

По результатам первой свободной практики Норрис показал третье время, уступив двум своим соотечественникам из «Мерседеса» — Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. Во второй тренировке Норрис стал вторым, а лучшее время продемонстрировал Хэмилтон.