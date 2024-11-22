Представлен тюнингованный Porsche 911 GT3 RS, у которого больше тонны прижимной силы

Команда Manthey Racing представила тюнинг-пакет для Porsche 911 GT3 RS поколения 992, который разработан совместно с Porsche Development Centre в Вайсахе. Благодаря тюнинг-киту от Manthey автомобиль получил больше прижимной силы и усовершенствованную подвеску, а также спортивные тормоза.

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing Фото: Porsche

Специалисты Manthey создали новое заднее антикрыло большего размера, оснащённое системой DRS. Также были переработаны колёсные арки, а по бокам переднего бампера появились небольшие закрылки. Вместо заднего стекла установлена карбоновая панель с плавником. Благодаря этим обновлениям Porsche 911 GT3 RS на скорости 285 км/ч генерирует свыше тонны прижимной силы.

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing Фото: Porsche

Кроме того, инженеры увеличили жёсткость пружин и установили тормоза с гоночными колодками. Благодаря этому автомобиль стал устойчивее в поворотах и меньше кренится. Стоимость тюнинг-пакета — около € 77 тыс.