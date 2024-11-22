Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлен тюнингованный Porsche 911 GT3 RS, у которого больше тонны прижимной силы

Представлен тюнингованный Porsche 911 GT3 RS, у которого больше тонны прижимной силы
Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Manthey Racing представила тюнинг-пакет для Porsche 911 GT3 RS поколения 992, который разработан совместно с Porsche Development Centre в Вайсахе. Благодаря тюнинг-киту от Manthey автомобиль получил больше прижимной силы и усовершенствованную подвеску, а также спортивные тормоза.

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing

Фото: Porsche

Специалисты Manthey создали новое заднее антикрыло большего размера, оснащённое системой DRS. Также были переработаны колёсные арки, а по бокам переднего бампера появились небольшие закрылки. Вместо заднего стекла установлена карбоновая панель с плавником. Благодаря этим обновлениям Porsche 911 GT3 RS на скорости 285 км/ч генерирует свыше тонны прижимной силы.

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing

Porsche 911 GT3 RS с тюнинг-китом Manthey Racing

Фото: Porsche

Кроме того, инженеры увеличили жёсткость пружин и установили тормоза с гоночными колодками. Благодаря этому автомобиль стал устойчивее в поворотах и меньше кренится. Стоимость тюнинг-пакета — около € 77 тыс.

Подробнее о Porsche 911 GT3 RS:
«Порше» внедрила в новейшую 911-ю фишку из Формулы-1. Готовьте € 230 тысяч
Фото
«Порше» внедрила в новейшую 911-ю фишку из Формулы-1. Готовьте € 230 тысяч
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android