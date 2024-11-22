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Сразу два пилота пожаловались на сильный запах запрещённых веществ на Гран-при Лас-Вегаса

Сразу два пилота пожаловались на сильный запах запрещённых веществ на Гран-при Лас-Вегаса
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34-летний мексиканский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Серхио Перес и 21-летний аргентинский пилот «Уильямса» Франко Колапинто пожаловались на сильный запах запрещённых веществ на трассе в Лас-Вегасе.

«Что очень заметно на всей трассе, так это запах запрещённых веществ всю эту ночь. Я уже устал от этой вони. Уверен, что об этом будут говорить все пилоты», — сказал Серхио в эфире ESPN после прошедших двух свободных тренировок.

«Да, на трассе очень сильный запах. Если нас всех сейчас проверят на допинг, то все сдадут положительные тесты», — сказал Колапинто.

В ночь на 23 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе состоится третья практика, а в 9:00 мск начнётся квалификация.

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