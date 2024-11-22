Вольф — о форме «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса: мы чемпионы на грязных трассах

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о результатах первых двух свободных практик для своих подопечных Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, подчеркнув силу коллектива на холодных трассах.

«Я думаю, что мы чемпионы на грязных трассах! Первая тренировка для нас всегда великолепна, а затем, как только появляется качественное сцепление, мы видим, что наши результаты ухудшаются. При этом я думаю, что разрыв был довольно большим [в первой тренировке], это самый большой разрыв, который мы когда-либо видели в первой практике.

Поэтому нам придётся рассеять немного пыли во всех завтрашних сессиях и в квалификации. Поскольку я не верю, что такое преимущество над другими командами продлится долго. Я очень надеюсь, что мы не отстанем, как это было раньше на некоторых трассах, а останемся конкурентоспособными и будем сражаться впереди», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.