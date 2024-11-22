Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилоты «Феррари» прокомментировали увольнение гоночного директора Виттиха

Пилоты «Феррари» прокомментировали увольнение гоночного директора Виттиха
Аудио-версия:
Комментарии

Пилоты итальянского коллектива Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер прокомментировали увольнение гоночного директора Нильса Виттиха.

«Да, эта новость появилась из ниоткуда. Думаю, мы все были удивлены. И выбор момента [для увольнения] был немного неожиданным… сделать это так поздно в концовке сезона, в такой решающий момент. Вероятно, этот момент можно было продумать куда лучше.

Помимо этого, это принципиально не меняет наши отношения с ФИА. Очевидно, что это непрерывный процесс попыток улучшить эти отношения и дискуссии, чтобы сделать наш спорт лучше. Конечно, есть что улучшить, и мы пытаемся работать с ФИА, чтобы сделать автоспорт лучше. Но да, я весьма удивлён таким моментом», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

«На многие решения, которые принимает директор гонки, влияют отзывы, которые мы даём о трассе, условиях и всём остальном. Я лишь прошу нового директора быть непредвзятым, прислушиваться к нам, ценить наши отзывы, потому что, если мы говорим что-то с намерением изменить на трассе или сообщаем что-то по радио, это потому, что мы искренне в это верим», — сказал Сайнс.

Напомним, в начале прошлой недели стало известно, что начиная с Гран-при Лас-Вегаса португалец Руй Маркеш заменит Нильса Виттиха на посту гоночного директора Формулы-1.

Материалы по теме
Ферстаппен — об увольнении Нильса Виттиха: странно делать это за три гонки до конца сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android