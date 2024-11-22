Пилоты «Феррари» прокомментировали увольнение гоночного директора Виттиха

Пилоты итальянского коллектива Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер прокомментировали увольнение гоночного директора Нильса Виттиха.

«Да, эта новость появилась из ниоткуда. Думаю, мы все были удивлены. И выбор момента [для увольнения] был немного неожиданным… сделать это так поздно в концовке сезона, в такой решающий момент. Вероятно, этот момент можно было продумать куда лучше.

Помимо этого, это принципиально не меняет наши отношения с ФИА. Очевидно, что это непрерывный процесс попыток улучшить эти отношения и дискуссии, чтобы сделать наш спорт лучше. Конечно, есть что улучшить, и мы пытаемся работать с ФИА, чтобы сделать автоспорт лучше. Но да, я весьма удивлён таким моментом», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

«На многие решения, которые принимает директор гонки, влияют отзывы, которые мы даём о трассе, условиях и всём остальном. Я лишь прошу нового директора быть непредвзятым, прислушиваться к нам, ценить наши отзывы, потому что, если мы говорим что-то с намерением изменить на трассе или сообщаем что-то по радио, это потому, что мы искренне в это верим», — сказал Сайнс.

Напомним, в начале прошлой недели стало известно, что начиная с Гран-при Лас-Вегаса португалец Руй Маркеш заменит Нильса Виттиха на посту гоночного директора Формулы-1.