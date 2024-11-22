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Марко — о проблемах «Ред Булл»: люди, быстрые в пятницу, не всегда хороши в гонке

Марко — о проблемах «Ред Булл»: люди, быстрые в пятницу, не всегда хороши в гонке
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал сложности с темпом австрийского коллектива на первых двух практиках Гран-при Лас-Вегаса.

«В режиме одного круга мы не ездили на мягких шинах, а на длинной дистанции лишь частично всё прошло хорошо. Но некоторые круги были конкурентоспособными, а затем задние шины исчезли. Были вспышки хорошей скорости. Нам просто нужно добиться последовательности и улучшить износ шин на длинной дистанции.

Завтра будет другой день. Возможно, видели это много раз, люди будут быстрее всех в пятницу или четверг, но это не значит, что они потом быстры в гонке… Мы, конечно, сделаем разумный шаг для подготовки к квалификации и гонке», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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