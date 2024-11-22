Леклер — о Гран-при Лас-Вегаса: в «Мерседесе» весь год агрессивны в работе с шинами

Пилот Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Шарль Леклер прокомментировал форму коллектива на Гран-при Лас-Вегаса и рассказал о целях на субботу и воскресенье.

«Я думаю, что «Мерседес» выглядит очень сильным. В течение всего года они были немного более агрессивны в отношении шин, поэтому на данный момент они очень сильны. В целом мы обладаем хорошей скоростью в гоночном темпе, немного менее сильны в квалификации, и так у нас весь сезон.

Я просто надеюсь, что обгонять в Лас-Вегасе будет так же легко, как и в прошлом году, но если это так, то лучше оказаться на нашем месте. Мы ищем компромисс между темпом в гонке по сравнению с квалификацией, и нам нужно найти верный путь. Но я уверен, что мы хорошо справимся», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.