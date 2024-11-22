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Фанаты раскритиковали Ландо Норриса после заявления о величии Макса Ферстаппена

Фанаты раскритиковали Ландо Норриса после заявления о величии Макса Ферстаппена
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Британский автогонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за коллектив «Макларен», подвергся в социальных сетях критике фанатов после своих слов о величии трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Запрещённые вещества наконец-то вылечили этого парня», — написал один фанат.

«Это утверждение странное от него. Когда Норрис включает заднюю, тогда точно на этой гонке уже ФИА создаст Максу некоторые проблемы», — поделился мыслями другой поклонник.

«Хорошо, что Ландо признаёт Макса единственным в своём роде», — заявил следующий.

«Не могу поверить, что собираюсь это сказать, но кто бы мог подумать, что Ландо Норрис осознаёт, что происходит», — написал один из фанатов.

«Норрис сбивает меня с толку, словно меня огрели кнутом после этого высказывания», — поделился своим мнением один из поклонников.

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