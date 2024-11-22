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Вассёр — о борьбе «Феррари» за Кубок конструкторов: мы набираем на 50% больше очков

Вассёр — о борьбе «Феррари» за Кубок конструкторов: мы набираем на 50% больше очков
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр оценил подход коллектива в борьбе за титул в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«В прошлом году мы выиграли одну гонку, в этом году у нас уже пять побед, и мы набираем, возможно, на 50% больше очков, чем год назад. Конечно, мы на правильном пути, но в конце сезона в Абу-Даби мы сосредоточимся только на итоговой классификации, а не на цифрах.

И, конечно же, чем ближе вы к концу, тем гораздо важнее Кубок конструкторов. Но лучший способ для нас — просто сосредоточиться на гонке за гонкой, сосредоточиться на Лас-Вегасе, на третьей тренировке, квалификации и не думать о зачёте, потому что это лучший способ отключиться», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

За три гонки до конца сезона у «Феррари» 557 очков и второе место в Кубке конструкторов, у лидирующего «Макларена» — 593.

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