Оскар Пиастри оценил шансы «Макларена» на победу в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о темпе коллектива и оценил шансы на борьбу за победу в гонке и квалификации.

«Да, первые две практики выдались тяжёлыми. И ситуация, я бы сказал, очень похожа на прошлогоднюю: с каждым кругом трасса становится всё лучше и лучше. По крайней мере, мы знали, чего ожидать на этот раз.

Думаю, что [красные флаги из-за Александера Албона] не дали показать мне лучший темп. Когда появился красный флаг, я был на круге, который был немного лучше, чем тот, который я проехал. Тем не менее, помимо этого, нужно было ещё кое-что привести в порядок. Сегодня «Мерседесы» выглядели очень быстрыми – очень-очень быстрыми. «Феррари» тоже довольно сильна, но я думаю, что мы определённо в игре», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.