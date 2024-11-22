AMuS: семь команд были вынуждены модернизировать днище из-за срочной директивы ФИА

Семь команд были вынуждены модернизировать днища на своих болидах из-за срочной директивы Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщило издание Auto Motor und Sport.

«Письмо от ФИА дошло до команд в пятницу, 15 ноября. До первой тренировки Гран-при Лас-Вегаса оставалось ещё шесть дней. Техническая директива требует от семи команд изменить расположение болтов крепления панели пола под автомобилем. В их число вошли «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес», «Астон Мартин», «Хаас», «Кик-Заубер» и «Альпин».

В «Ред Булл», по сути, сообщили о себе сами, чтобы внести ясность и предотвратить возможный протест. Команда опасалась, что «Макларен» внезапно выстрелит из засады и все машины с такой системой защиты днища придётся штрафовать. В «Макларене» с самого начала отказалась от этого решения. Но при этом они сами не собирались протестовать, поскольку не осознавали двусмысленности правил», — говорится в статье издания.