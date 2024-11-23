Вассёр предположил, что концовка сезона пройдёт по сценарию уикенда Гран-при Бельгии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр спрогнозировал, что концовка сезона-2024 в «Королевских гонках» пройдёт по сценарию уикенда Гран-при Бельгии.

«Речь идёт не о доминировании одной машины. Я вспоминаю выходные в Спа, когда Ферстаппен возглавил первую практику, затем «Макларен» возглавил вторую тренировку, а затем, вероятно, «Мерседес» стал лидером третьих свободных заездов, но затем мы [«Феррари»] стартовали с поула, а победу по итогу забрал «Мерседес».

И четыре команды доминировали по одной сессии [каждая] в течение выходных. И, думаю, так будет до конца сезона. Это значит, что нужно оказаться в нужный момент в нужном месте. Но дело не в том, что кто-то будет доминировать в следующих четырёх-пяти соревнованиях», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.