Стало известно, под каким номером будет выступать Джек Дуэн в Формуле-1

Пресс-служба французского коллектива «Альпин» объявила, что новичок команды Джек Дуэн будет выступать в Формуле-1 под постоянным седьмым номером. Ранее Дуэн проиграл борьбу за 12-й номер юниору «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Джек в ходе общения с поклонниками объявил о желании использовать номер 12, но в «Альпин» не успели отправить заявку в ФИА раньше «Мерседеса».

«Вот и всё. Номер семь станет моим на 2025 год. Я очень взволнован. Очень хотел выступать с номером, под которым уже гонялся ранее, чтобы он что-нибудь для меня значил. Я выступал под седьмым номером в 2019-м. Под ним также выступали мои идолы в автоспорте, например, Кими Райкконен. И буду рад показывать новые достижения и верю, что этот номер принесёт мне удачу», — сказал Дуэн в видеоролике команды.

Дуэн является юниором французского коллектива и придёт на замену Эстебану Окону, который в следующем году будет выступать в составе «Хааса».