Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, под каким номером будет выступать Джек Дуэн в Формуле-1

Стало известно, под каким номером будет выступать Джек Дуэн в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба французского коллектива «Альпин» объявила, что новичок команды Джек Дуэн будет выступать в Формуле-1 под постоянным седьмым номером. Ранее Дуэн проиграл борьбу за 12-й номер юниору «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Джек в ходе общения с поклонниками объявил о желании использовать номер 12, но в «Альпин» не успели отправить заявку в ФИА раньше «Мерседеса».

«Вот и всё. Номер семь станет моим на 2025 год. Я очень взволнован. Очень хотел выступать с номером, под которым уже гонялся ранее, чтобы он что-нибудь для меня значил. Я выступал под седьмым номером в 2019-м. Под ним также выступали мои идолы в автоспорте, например, Кими Райкконен. И буду рад показывать новые достижения и верю, что этот номер принесёт мне удачу», — сказал Дуэн в видеоролике команды.

Дуэн является юниором французского коллектива и придёт на замену Эстебану Окону, который в следующем году будет выступать в составе «Хааса».

Материалы по теме
Фото
Стало известно, как будут выглядеть болиды Формулы-1 в новой серии компании Lego
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android