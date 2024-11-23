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Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса, Норрис — 4-й, Ферстаппен — 5-й

На городском автодроме в Парадайзе завершилась третья свободная практика Гран-при Лас-Вегаса. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат остался за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, третьим стал Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен по итогнам сессии стал пятым.

Сессия была остановлена красными флагами за шесть минут до её завершения из-за технических проблем на машине «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Гран-при Лас-Вегаса. Третья свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:33.570

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.215

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.348

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.438

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.567

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.771

7. Александер Албон («Уильямс») +0.837

8. Франко Колапинто («Уильямс») +1.153

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.313

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.335

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.338

12. Шарль Леклер («Феррари») +1.371

13. Серхио Перес («Ред Булл») +1.491

14. Эстебан Окон («Альпин») +1.890

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.368

16. Юки Цунода («РБ») +2.645

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +3.842

18. Лиам Лоусон («РБ») +2.974

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.380

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.418.