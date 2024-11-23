Хорнер прояснил ситуацию с «забытым» крылом «Ред Булл»

Руководитель австрийского коллектива Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер разъяснил ситуацию с "забытым" крылом на Гран-при Лас-Вегаса.

«С этим нет никаких проблем. Я не знаю, откуда это взялось. У нас просто нет специально разработанного крыла для очень низкой прижимной силы, которое потенциально возможно применить здесь и в Монце. Крыло, которое у нас есть, в конечном итоге требует триммирования (сообщается, что механики «Ред Булл» с помощью болгарки обрезали крыло. — Прим. «Чемпионата») крыла для достижения максимальной скорости. Это то, что сделали многие другие команды», — приводит слова Хорнера издание Crash.

В данный момент в Лас-Вегасе проходит квалификация Гран-при. Прямую текстовую трансляцию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке ниже.

Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация