Зак Браун — об 11-й команде в 2026-м: вероятно, это неизбежно

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу слухов о появлении новой команды в Формуле-1 в 2026 году.

«У General Motors великая история в автоспорте. Поэтому я думаю, что это здорово, больше конкуренции. Фанаты явно порадуются. Им нравятся новые Гран-при, новые силовые агрегаты, новые гоночные команды, новые гонщики, поэтому я думаю, что это будет захватывающе.

Официально нам ничего не сказали, но мы сотрудничаем с GM с нашей командой IndyCar, поэтому я видел их здесь, и у них, кажется, большие улыбки на лицах. Поэтому я считаю, что анонс, вероятно, неизбежен, и будет здорово, если ещё один производитель наряду с «Ауди» присоединится к нашему спорту», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.

В данный момент в Лас-Вегасе проходит квалификация Гран-при. Прямую текстовую трансляцию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке ниже.

Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация