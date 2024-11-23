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Зак Браун — об 11-й команде в 2026-м: вероятно, это неизбежно

Зак Браун — об 11-й команде в 2026-м: вероятно, это неизбежно
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу слухов о появлении новой команды в Формуле-1 в 2026 году.

«У General Motors великая история в автоспорте. Поэтому я думаю, что это здорово, больше конкуренции. Фанаты явно порадуются. Им нравятся новые Гран-при, новые силовые агрегаты, новые гоночные команды, новые гонщики, поэтому я думаю, что это будет захватывающе.

Официально нам ничего не сказали, но мы сотрудничаем с GM с нашей командой IndyCar, поэтому я видел их здесь, и у них, кажется, большие улыбки на лицах. Поэтому я считаю, что анонс, вероятно, неизбежен, и будет здорово, если ещё один производитель наряду с «Ауди» присоединится к нашему спорту», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.

В данный момент в Лас-Вегасе проходит квалификация Гран-при. Прямую текстовую трансляцию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке ниже.

Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация

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