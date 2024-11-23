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Колапинто попал в аварию в квалификации ГП Лас-Вегаса. Сила удара сдвинула бетонные блоки

Колапинто попал в аварию в квалификации ГП Лас-Вегаса. Сила удара сдвинула бетонные блоки
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Аргентинский гонщик команды «Уильямс» Франко Колапинто в концовке второго сегмента квалификации Гран-при Лас-Вегаса серьёзно разбил свой болид. Удар был настолько сильным, что сдвинул бетонные блоки ограждения на трассе.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Остановлено

Фото: Кадр из трансляции

Аргентинец при прохождении финальной части круга в левом повороте задел стену левым колесом, сломав подвеску. Далее пилот уже не контролировал машину, отправившись в стену.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Для аргентинца эта авария стала третьей подряд — в последний раз он попадал в аварию во время дождевой гонки в Бразилии, а до этого разбил автомобиль в квалификации вместе с напарником Александером Албоном.

Руководитель «Уильямса» Ваулз рассказал о последствиях тяжёлых аварий в Бразилии для команды.

В данный момент в Лас-Вегасе проходит квалификация Гран-при. Прямую текстовую трансляцию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке ниже.

Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация

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