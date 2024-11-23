Колапинто попал в аварию в квалификации ГП Лас-Вегаса. Сила удара сдвинула бетонные блоки

Аргентинский гонщик команды «Уильямс» Франко Колапинто в концовке второго сегмента квалификации Гран-при Лас-Вегаса серьёзно разбил свой болид. Удар был настолько сильным, что сдвинул бетонные блоки ограждения на трассе.
Фото: Кадр из трансляции
Аргентинец при прохождении финальной части круга в левом повороте задел стену левым колесом, сломав подвеску. Далее пилот уже не контролировал машину, отправившись в стену.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Для аргентинца эта авария стала третьей подряд — в последний раз он попадал в аварию во время дождевой гонки в Бразилии, а до этого разбил автомобиль в квалификации вместе с напарником Александером Албоном.
Руководитель «Уильямса» Ваулз рассказал о последствиях тяжёлых аварий в Бразилии для команды.
В данный момент в Лас-Вегасе проходит квалификация Гран-при. Прямую текстовую трансляцию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке ниже.
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация