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Расселл — о поуле на ГП Лас-Вегаса: думал, что не успею уйти на финальный круг

Расселл — о поуле на ГП Лас-Вегаса: думал, что не успею уйти на финальный круг
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал свой поул на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«Невероятно снова оказаться на поуле. Мы были так быстры весь уикенд. Я знал, что на последнем круге третьего сегмента квалификации не будет иметь значения всё, что было до этого. Во время моего первого выезда у меня был небольшой инцидент. Нам пришлось менять переднее крыло. Был момент, когда я думал, что мы не успеем уйти на круг до клетчатого флага.

Нам необходимо нырнуть поглубже, чтобы понять, почему мы были такими быстрыми в эти выходные, ведь это был настоящий сюрприз. Иногда приходится ставить всё. Но я чувствовал себя уверенно и знал, что если пройду чистый круг, то окажусь в первом ряду. Невероятные эмоции», — сказал Расселл после квалификации.

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