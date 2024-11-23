Расселл — о поуле на ГП Лас-Вегаса: думал, что не успею уйти на финальный круг

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал свой поул на Гран-при Лас-Вегаса.
«Невероятно снова оказаться на поуле. Мы были так быстры весь уикенд. Я знал, что на последнем круге третьего сегмента квалификации не будет иметь значения всё, что было до этого. Во время моего первого выезда у меня был небольшой инцидент. Нам пришлось менять переднее крыло. Был момент, когда я думал, что мы не успеем уйти на круг до клетчатого флага.
Нам необходимо нырнуть поглубже, чтобы понять, почему мы были такими быстрыми в эти выходные, ведь это был настоящий сюрприз. Иногда приходится ставить всё. Но я чувствовал себя уверенно и знал, что если пройду чистый круг, то окажусь в первом ряду. Невероятные эмоции», — сказал Расселл после квалификации.
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